ترامب: خروج جونسون من العناية المركزة «خبر رائع»

المصدر: لندن ■د.ب.أ

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أول من أمس، إن خروج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من العناية المركزة «خبر رائع».

وأضاف ترامب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أرجو أن تتعافى يا بوريس».

وكانت متحدثة باسم الحكومة البريطانية قد قالت، أول من أمس، إن جونسون غادر غرفة العناية المركزة التي دخلها بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، ولكنه لا يزال في المستشفى. وأضافت المتحدثة، إنه سيتم مراقبة جونسون عن كثب في جناحه بمستشفى سانت توماس في وسط لندن، خلال ما وصفته بأنه «مرحلة مبكرة من شفائه». وأوضحت أنه «في حالة معنوية جيدة للغاية».

وتم نقل جونسون إلى العناية المركزة الاثنين الماضي، شاكياً أعراضاً «مستمرة».