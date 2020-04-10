بوريس جونسون تمكن من المشي لمسافات قصيرة.. وشكر أطبائه

المصدر: لندن - رويترز

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة إنه تمكن من المشي لمسافات قصيرة في إطار الرعاية التي يتلقاها لتساعده على التعافي من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث باسم الحكومة إن جونسون خرج من وحدة العناية الفائقة أمس الخميس بعدما قضى فيها ثلاثة أيام وإنه يتعافى الآن في غرفة بالمستشفى.

وتابع قائلا «تمكن رئيس الوزراء من المشي لمسافات قصيرة خلال فترات استراحته في إطار الرعاية التي يتلقاها».

وأضاف «تحدث (جونسون) مع أطبائه ووجه الشكر للفريق الطبي بالكامل على العناية المذهلة التي تلقاها».