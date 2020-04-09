مقتل 1000 متطرف و52 جندياً تشادياً بمعارك ضد "بوكو حرام"

المصدر: نجامينا - أ ف ب

أعلن متحدث باسم الجيش التشادي لوكالة فرانس برس، اليوم الخميس، مقتل "52 عسكرياً تشادياً" في عملية ضد جماعة بوكو حرام في منطقة بحيرة تشاد، مؤكداً القضاء على "ألف متطرف".

وقال المتحدث الكولونيل عازم بيرميندوا أغونا إن الجيش التشادي أنهى الأربعاء عمليته التي أُطلقت بعد مقتل حوالي 100 جندي الشهر الماضي، وطرد متطرفين من أراضيه وهو متواجد "في عمق أراضي النيجر ونيجيريا، بانتظار أن تتولى قواتهما المسؤولية".

وهذه أول حصيلة رسمية تنشر عن عملية "غضب بوما" التي أطلقها الرئيس إدريس ديبي بعد مقتل الجنود التشاديين في 23 مارس.