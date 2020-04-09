هل ستتخلى بريطانيا عن جونسون بعد إصابته بكورونا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم



رجحت رئيسة مركز الدراسات البريطانية في معهد أوروبا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، يلينا أنانيفا، أنه في حال تعذر على بوريس جونسون القيام بمهامه بسبب المرض لفترة طويلة، سيتعين على حكومة المملكة المتحدة وحزب المحافظين اختيار رئيس وزراء جديد.

وقالت أنانيفا لوكالة "سبوتنيك": "في حال تعذر على رئيس الوزراء القيام بمهامه في المستقبل، فإن هذا المنصب لا يعطيه الأحقية في البقاء كرئيس للوزراء. وفي هذه الحالة، من المرجح أن تجري الحكومة انتخابات لرئيس الوزراء، ثم ينتخب الحزب زعيماً جديداً يصبح رئيساً للوزراء. لا توجد سلاسل مسؤولية في المملكة المتحدة".

وقد كانت هذه الحالات نادرة للغاية في تاريخ البلد، ولذلك لم تتطور التقاليد الراسخة أيضا.