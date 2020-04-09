تركيا تسجل رقما ضخما للإصابات في 24 ساعة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة زاد 4117 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 38226 إصابة.

وأعلن قوجة أيضا عن 84 وفاة أخرى خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد وفيات البلاد بسبب الفيروس إلى 812 وفاة.

وأضاف الوزير أن هناك 1492 مريضا بكوفيد-19 حاليا في الرعاية المركزة، منهم 995 على أجهزة التنفس الصناعي، فيما تعافى 1846 مريضا على الأقل، وفقا للإحصائيات التي نشرها قوجة في حسابه على تويتر.

وتأتي الإحصائيات المعلنة، الأربعاء، فيما أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من "الزيادة الكبيرة في تفشي الفيروس" في تركيا خلال الأسبوع الماضي.