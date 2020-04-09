الحكومة الإيرانية تواصل تطوير برنامجها النووي

المصدر: طهران -د.ب.أ

أكدت الحكومة الإيرانية، أمس، أنها تواصل تطوير برنامجها النووي، رغم تفشي جائحة «كورونا».

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، للتلفزيون الرسمي، إنه سيتم قريباً تشغيل جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي، في منشأة نطنز.

تجدر الإشارة إلى أن إيران تؤكد أنها تستخدم قدراتها النووية للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الطاقة والعلاج الطبي.

وقال صالحي: إنه خلال تفشي فيروس كورونا، تم استخدام البرنامج النووي للمساعدة في تصنيع إمدادات طبية.

ويقول الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن البرنامج النووي الإيراني أصبح الآن «أكثر تقدماً»، مما كان عليه قبل الاتفاق النووي، الذي كان تم التوصل إليه عام 2015 مع القوى العالمية، خصوصاً في ما يتعلق بقدرة إيران على تخصيب اليورانيوم.

ورغم إعلان إيران تقليص جزء كبير من تعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق، فإن روحاني يؤكد أن الانسحاب الكامل من الاتفاق ليس مطروحاً على جدول الأعمال في الوقت الراهن.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت عام 2018، بصورة أحادية، من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.

وتمارس الولايات المتحدة ضغوطاً قصوى على إيران، لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي، إلا أن طهران تؤكد أنها لن تدخل في أية مفاوضات مع الولايات المتحدة، ما لم تعد واشنطن الأمور لما كانت عليه، وترفع كل العقوبات التي فرضتها على إيران بعد انسحابها من الاتفاق.

وأدخلت إيران خفضاً واسعاً على الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق، من أجل الضغط على الدول الأخرى الأطراف به، لاتخاذ خطوات ملموسة لضمان المزايا الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق لمصلحة إيران.

- صالحي: خلال تفشي «كورونا»، تم استخدام البرنامج النووي للمساعدة في تصنيع إمدادات طبية.