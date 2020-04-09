«الصحة العالمية» رداً على «تهديد» ترامب بقطع التمويل: ليس وقته

المصدر: عواصم - وكالات

ردّت منظمة الصحة العالمية على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أول من أمس، بقطع تمويلها ووقف مساهمة بلاده للمنظمة، مشيرة إلى أن قطع تمويل المنظمة خلال فترة تفشي وباء «كوفيد-19» ليس الوقت الملائم.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، الدكتور هانز كلوج، في إفادة عبر الإنترنت رداً على سؤال بشأن تصريحات ترامب: «لانزال في المرحلة الحرجة للوباء، لذلك الوقت ليس ملائماً الآن لوقف التمويل».

وأدلى كلوغ بهذا التعليق بعد ساعات من تهديد ترامب للمنظمة، خلال مؤتمر صحافي، أول من أمس، وذلك بعد أن هاجمها في تغريدة سابقة بشأن ما وصفه بتحيزها للصين وتهديدها بقطع التمويل عنها، وقال: «سنعلق دفع الأموال المخصصة لمنظمة الصحة العالمية».

ووصف كلوج تفشي الفيروس في أوروبا بأنه «مقلق للغاية»، وحث الحكومات على «التفكير بحرص شديد» قبل تخفيف الإجراءات للحد من انتشاره.

وفي المؤتمر الصحافي، اتهم ترامب منظمة الصحة العالمية بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا الجديد بشكل سيئ.

ولم يقدم ترامب أي تفاصيل، لكنه قال في مؤتمره الصحافي إنه لم يقرر بعد تعليق دفع الأموال، مشيراً إلى أنه يعتزم فقط دراسة هذا الأمر. وتابع: «علينا مراجعة علاقتنا مع منظمة الصحة العالمية، لأنها أخطأت، وكان يجدر بها أن تعلن الوباء مبكراً».

وإلى جانب كلوغ، رفض المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، انتقاد ترامب لمنظمة الصحة العالمية، وأصر على كيل المديح لها «لإظهارها قوة النظام الصحي الدولي».

كذلك دافع كبير مستشاري مدير عام منظمة الصحة العالمية، بروس أيلوارد، عن المنظمة بقوله إن عملها مع بكين مهم في تكوين فهم لتفشي فيروس كورونا الجديد.

- رفض المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، انتقاد ترامب لمنظمة الصحة العالمية، وأصرّ

على كيل المديح لها.