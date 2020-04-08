مجلس الأمن يعقد أول اجتماع حول «كورونا» غداً

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

يعقد مجلس الأمن الدولي، غداً، أول اجتماع له حول فيروس كورونا المستجدّ، الوباء الذي أثار - على مدى الأسابيع الفائتة - انقسامات شديدة في صفوف الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس. وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن تسعة من الأعضاء الـ10 غير دائمي العضوية في المجلس طلبوا، الأسبوع الماضي، عقد اجتماع حول الوباء تتخلّله إحاطة من الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريس، بعدما سئموا النزاعات الدائرة بين الأعضاء دائمي العضوية، لاسيّما بين الولايات المتحدة والصين. وقال دبلوماسي، طالباً عدم نشر اسمه، إن المجلس سيلتئم في اجتماع مغلق سيعقد عبر الفيديو، موضحاً أن الغموض يكتنف ما ستؤول إليه الجلسة.