1000 إصابة كورونا في يوم واحد للمرة الأولى بروسيا

المصدر: موسكو - رويترز

قال مركز الأزمات المعني بمكافحة فيروس كورونا في روسيا اليوم الثلاثاء إن البلاد سجلت وللمرة الأولى أكثر من ألف إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 7497.

وأضاف المركز أن الإصابات الجديدة بلغت 1154 في حين ارتفع عدد الوفيات بواقع 11 ليصل إلى 58 حالة وفاة.

ووفقا لحسابات وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فإن هذه الزيادة تعني ارتفاع عدد الإصابات بـ18% خلال يوم واحد.

ولفتت الوكالة إلى أن 697 من الإصابات الجديدة سُجلت في موسكو وحدها.

من ناحية أخرى، ارتفع عدد المتعافين إلى 494 حالة.