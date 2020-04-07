جونسون: معنوياتي عالية وأخضع لفحوص عادية

المصدر: لندن ■ رويترز

أكد رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، أمس، أنه يخضع لفحوص عادية، بسبب أعراض فيروس كورونا، لكنه بحالة معنوية عالية، وعلى اتصال بأعضاء حكومته.

وقال جونسون، على حسابه بموقع «تويتر»: «بناء على نصيحة طبيبي، دخلت المستشفى لإجراء بعض الفحوص العادية، في الوقت الذي مازلت أعاني فيه أعراض فيروس كورونا». وأضاف: «أنا بحالة معنوية عالية، وعلى اتصال بأعضاء حكومتي، في الوقت الذي نعمل فيه معاً لمكافحة هذا الفيروس، والحفاظ على سلامة الجميع».

وقال متحدث باسم جونسون، أمس، إن رئيس وزراء بريطانيا أمضى ليلة هادئة في مستشفى سانت توماس بلندن، ولايزال تحت المراقبة.

