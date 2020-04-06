أبوالغيط يحذر من خطر "كورونا" على الأسرى الفلسطينيين

المصدر: القاهرة - وام

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، من خطورة الأوضاع التي يتعرض لها نحو 5000 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية في ظل تفشي وباء فيروس كورونا في إسرائيل، مشيرا إلى أن من بين هؤلاء عددا كبيرا من كبار السن والمرضى وأصحاب المناعة المتدنية، وهي الفئات الأكثر ضعفا وعرضة للخطر في مواجهة الفيروس.

ولفت أبو الغيط، في رسالة مكتوبة وجهها اليوم إلى المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر روبير مارديني، بشأن أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في ظل خطر انتشار وباء كورونا - إلى الأوضاع الخطيرة التي يتعرض لها الأسرى في السجون الإسرائيلية، ومن بينها غياب الأطباء المتخصصين والأجهزة الطبية لمساعدة المرضى، فضلاً عن افتقار أماكن الاحتجاز للتهوية الجيدة، والنقص الشديد في مواد التنظيف وغيرها من المواد الضرورية.

وعبر عن الأسف لقيام إسرائيل باتخاذ قرار بالإفراج عن بعض السجناء الجنائيين من مواطنيها، فيما استثنت الأسرى الفلسطينيين، لافتا إلى أن ذلك يعد أمرا مخالفا لمعايير الإنسانية ولقواعد القانون الدولي التي نصت عليها اتفاقية جنيف بشأن حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة.

وناشد أبو الغيط مدير عام الصليب الأحمر، باسم آلاف الأسرى الفلسطينيين وذويهم، القيام بما في وسعه من أجل حمل الحكومة الإسرائيلية على مراجعة مواقفها وسياساتها حيال هذا الأمر، واتخاذ قرار فوري بإطلاق دفعات من الأسرى الأكثر عرضة للخطر، وذلك تفاديا لكارثة إنسانية محدقة، مؤكدا أن الأوضاع الحالية تقتضي من الجميع إعلاء الاعتبارات الإنسانية فوق كل وأي اعتبار آخر.