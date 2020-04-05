اغتيال مسؤول في «حزب الله» برصاص مجهولين في جنوب لبنان

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

عثر على أحد قادة «حزب الله» اللبناني محمد علي يونس، جثة هامدة داخل سيارته في جنوب لبنان، مصابة بطلقات نارية عدة وطعنات سكين، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

وأفادت وكالة «فارس» الإيرانية بأنه ليست هنالك معلومات إضافية حول كيفية مقتله، إلا أنه وفقا لمصادر غير رسمية فقد كان هذا القيادي في حزب الله وهو من بلدة جبشيت مسؤولا عن ملاحقة «العملاء والجواسيس».

وعثر على القيادي يونس بعد ظهر السبت، جثةً هامدةً داخل سيارته على الطريق التي تصل بين بلدتي قاقعية الجسر وزوطر الغربية، مصابةً بطلقاتٍ ناريةٍ عدة وطعنات سكين.

وحضرت إلى المكان، دوريات من مختلف الأجهزة الأمنية للتحقيق بالحادث، وأفيد عن توقيف أحد الأشخاص، كمشتبه به بعملية الاغتيال.

ولاحقًا، نعى «حزب الله» يونس كأحد قياداته في دلالة على أن خلفيات جريمة القتل تتعلق بعمله الأمني في الحزب، ويتردد انه «ناشط في الملف الذي يرتبط بالعملاء،وهذه واحدة من جملة روايات جرى تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي».

