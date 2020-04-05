ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين إلى 205 حالات

المصدر: رام الله - د.ب.أ

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد أمس، في الأراضي الفلسطينية إلى 205 حالات، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال المسؤول في الوزارة كمال الشخرة، خلال مؤتمر صحافي في رام الله، إنه تم تسجيل 11 إصابة جديدة بالفيروس في محافظات رام الله والخليل وطولكرم والقدس.

وأوضح الشخرة أن من بين المصابين طفلين (11 و15 عاماً)، وقد انتقلت إليهما العدوى عن طريق المخالطة مع والدهما.

وقررت الحكومة الفلسطينية استمرار إغلاق المرافق التعليمية من جامعات ومدارس ومعاهد ورياض أطفال، وإغلاق المعابر، وإيقاف الحركة بين المحافظات والمدن والبلدات والقرى والمخيمات، إثر تمديد حالة الطوارئ لشهر ثانٍ.