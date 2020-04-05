غاريد كوشنر في خط الدفاع الأول أمام مدّ «كورونا»

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

لم يسبق قط أن انتخب صهر الرئيس الأميركي غاريد كوشنر في أي عملية اقتراع، وهو لا يملك أي تدريب طبي أو خبرة في إدارة الأزمات، لكنه في خط الدفاع الأول في الولايات المتحدة أمام تفشي فيروس كورونا المستجد.

ظهر كوشنر البالغ من العمر 39 عاماً، والذي يعمل مستشاراً لدونالد ترامب، بشكل مفاجئ في قاعة المؤتمرات الصحافية في البيت الأبيض، تأكيداً لدوره في الخلية التي أنشئت في سبيل إدارة أكبر قوة في العالم لأسوأ أزمات تاريخها.

ورغم تأكيده أن دوره هو مساندة نائب الرئيس مايك بنس الذي يدير خلية الأزمة، فإن المستشار الشاب تحدّث بثقة، بل بعنجهية الواثق بمدى القوة التي يملكها، كما يقول منتقدوه.

ومع دعوته لوصف مهمته بشكل واضح، قدّم كوشنر نفسه على أنه الباحث عن الحلول الخلاقة في مواجهة الفيروس الذي زرع الخوف في الولايات المتحدة.

ولخص دوره قائلاً: «تأكدوا أننا سنكون قادرين على التفكير بحلول مبتكرة، وأننا سنطلب مساعدة أهم العقول في البلاد».