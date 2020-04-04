الجزائر تسجل أكبر عدد وفيات بفيروس كورونا في يوم واحد

المصدر: الجزائر - د ب أ

سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم السبت، 25 حالة وفاة بوباء كورونا من إجمالي 80 حالة إصابة جديدة في غضون الـ24 ساعة الأخيرة.



وهذا هو أكبر عدد من الوفيات تسجله الجزائر في يوم واحد منذ ظهور فيروس كورونا المستجد في البلاد نهاية فبراير الماضي.



وارتفع مجموع الوفيات في الجزائر إلى 130 حالة موزعة عبر 27 ولاية، فيما زاد عدد الإصابات المؤكدة إلى 1251 منتشرة عبر 43 ولاية، بحسب ما نقله التلفزيون العمومي عن جمال فورار، المتحدث الرسمي للجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء كورونا.



وكشف فورار، عن تماثل 28 حالة للشفاء ليصل مجموع الإصابات التي تماثلت للشفاء إلى 90. كما لفت إلى أن عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج بدواء كلوروكين الذي يعالج الملاريا وصل إلى 626 مريضا.