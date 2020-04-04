انفجار ناجم عن تسرب للغاز في مبنى سكني قرب موسكو

المصدر: موسكو - أ ف ب

وقع انفجار ناجم عن تسرب للغاز في مبنى سكني مؤلف من خمس طبقات قرب موسكو السبت، ما تسبب بدمار جزء من المبنى، كما أفادت وسائل إعلام روسية.



وقال مصدر لوكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء إن قسماً من المبنى الحجري انهار في بلدة أوريخوفو زوييفو.



ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن "الناس كانوا في المنزل".



وبحسب معلومات أولية، من المحتمل وجود ضحايا، وفق المصدر.



وجاء الانفجار في ظل حجر صحي فرضته السلطات على السكان لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.