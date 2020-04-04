مليون توقيع دعماً لنداء الأمم المتحدة إلى وقف عالمي لإطلاق النار

المصدر: نيويورك ■أ.ف.ب

جمعت عريضة أطلقتها منظمة غير حكومية لدعم نداء وجهته الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار في كل مناطق النزاعات في العالم لمكافحة وباء كوفيد-19 بشكل أفضل، نحو مليون توقيع حتى أول من أمس، بينما لا يسجل تراجع في القتال بهذه البلدان.

وفي لقائه اليومي مع الصحافيين، عبر الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن ارتياحه لهذه المبادرة التي قامت بها منظمة «آفاز». وقال «نحن مسرورون جداً بالعدد الذي يمكن أن تجذبه هذه العريضة»، مؤكداً ضرورة «الضغط على المتحاربين».

ووضعت العريضة على الإنترنت في 30 مارس، بعد النداء الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في 23 مارس. وأعلنت مجموعات مسلحة أو متحاربون في بعض الدول، أنهم مستعدون لوقف الأعمال القتالية، لكن لم يطبق شيء من ذلك.

وقالت ممثلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأمم المتحدة، ليتيسيا كورتوا: «للأسف يتواصل القتال في معظم المناطق التي نتواجد فيها».

وأضافت أن «المعارك مستمرة ومازال جرحى يصلون إلى المستشفيات التي ندعمها، في جنوب السودان مثلاً»، مشيرة إلى معلومات تردها من فرق منظمتها في مناطق قتال.

وتابعت أن وقفاً لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم «ضروري»، موضحة أنه «من المهم في الوقت نفسه الإشارة إلى الحاجة الملحة للعاملين في المجال الإنساني لمواصلة عملهم بأفضل قدراتهم، ليتمكنوا من التأثير في الوضع» الذي أصبح أصعب مع انتشار الوباء.

وتوظف اللجنة الدولية للصليب الأحمر 20 ألف شخص في العالم، خصوصاً في بلدان تشهد نزاعات أو أزمات.

- وضعت العريضة على الإنترنت في 30 مارس بعد النداء الذي أطلقه أنطونيو غوتيريش.