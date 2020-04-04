إصابات «كورونا» في العالم تتجاوز المليون.. وارتفاع كبير في وفيات أميركا

المصدر: عواصم ■وكالات

بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم 1.056.777 شخصاً، إضافة إلى وفاة 55.781 شخصاً في 188 بلداً ومنطقة، حسب أرقام وضعتها وكالة «فرانس برس»، استناداً إلى مصادر رسمية، أمس، فيما تزايد عدد الوفيات في الولايات المتحدة، حيث توفي نحو 1200 شخص خلال 24 ساعة، وهو أمر لم يسجل أبداً في دولة أخرى، بينما تعتمد واشنطن على إمدادات صينية لمكافحة كورونا بمعزل عن السياسة.

وسجلت إيطالياً رسمياً 13.915 وفاة، وإسبانيا 10.935، والولايات المتحدة 6574، وفرنسا 5387.

ونصف الإصابات المؤكدة أحصيت في أوروبا، وربعها في الولايات المتحدة، والربع الأخير في بقية أنحاء العالم.

وأقيم مستشفى ميداني بمركز مؤتمرات في لندن بعدما جهّز في أقل من 10 أيام بمساعدة الجيش، قدرته الأساسية 500 سرير، ويمكن أن تصل إلى 4000 سرير، أي ما يعادل قدرة استيعاب 10 مستشفيات عادية.

ورغم إجراءات العزل لاتزال حصيلة الوفيات ترتفع، حيث سجلت 14 ألف وفاة في إيطاليا، وأغلق أكبر مركز لإحراق جثث الموتى أبوابه بسبب عدد الجثامين الذي يفوق قدرته على التعامل معها. وفي برغامو، المدينة الأكثر تضرراً، قامت شاحنات عسكرية بنقل جثث إلى مناطق أخرى لإحراقها.

وإذا كانت أوروبا لاتزال القارة الأكثر تضرراً، فإن الولايات المتحدة في طريقها لتصبح البؤرة الجديدة للوباء،فقد سجلت البلاد رقماً قياسياً جديداً في عدد الوفيات بلغ 1169، حسب تعداد جامعة جون هوبكنز التي تعد مرجعاً، ما يعكس ارتفاعاً هائلاً بمقدار الثلث تقريباً، مقارنة بالحصيلة اليومية السابقة (884 وفاة) الصادرة عن الجامعة نفسها.

وبالأرقام المطلقة، هذه الحصيلة هي الأكبر التي تسجل في بلد منذ بداية الوباء خلال 24 ساعة. وقد كادت الحصيلة تبلغ 1000 وفاة (969) في إيطاليا في 27 مارس، بسكانها الأقل خمس مرات عن سكان الولايات المتحدة.

وفي المجموع توفي 5926 شخصاً منذ بداية الوباء في الولايات المتحدة، حيث يقدر البيت الأبيض أن يتسبب الوباء بوفاة ما بين 100 ألف و240 ألف شخص.

والعواقب النفسية للوباء كارثية، مثل الخوف من المرض والعزلة وخسارة الوظائف، ففي الولايات المتحدة سجلت الطلبات الأسبوعية للحصول على مخصصات البطالة مستوى قياسياً مع 6.6 ملايين طلب جديد. وتزايدت طلبات الحصول على دعم من المختصين في شؤون الصحة العقلية.

وفي مدينة نيويورك التي سجلت أكثر من 1500 وفاة، تطالب الطواقم الطبية بمعدات وقاية كما حصل سابقاً في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

وعبر السياسيون في الولايات المتحدة عن غضبهم من طريقة تعامل بكين مع أزمة فيروس كورونا المستجد، لكنهم يواجهون حقيقة قاسية تتجلى بأن بلادهم بحاجة ماسة إلى إمدادات الصين.

فقد أنتجت الصين قبل الأزمة ما يقارب نصف عدد الأقنعة الواقية التي تم استيرادها إلى الولايات المتحدة، وتكلف في الأوقات العادية أقل من دولار واحد، لكنها اختفت من رفوف أماكن البيع وسط دعوات متزايدة للأميركيين العاديين بضرورة ارتدائها عند خروجهم.

وبينما يبدو أن الصين تمكنت من احتواء انتشار الفيروس المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة، والذي أصاب أكثر من مليون شخص في جميع أنحاء العالم منذ ظهوره لأول مرة في أواخر العام الماضي في ووهان، أصبحت المصدر الأول لمعدات الحماية المطلوبة لمواجهة كورونا المستجد في العالم.

ويقول تشاد باون من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي إن «الصين مصدر كبير لتوريد هذه المنتجات في وقت تشتد فيه الحاجة لها، سواء في الولايات المتحدة أو على الصعيد العالمي». وأضاف «لذلك من دون انفتاح على الصين ومحاولة الشراء منها الآن، لن يكون هناك أمل».

وتشكل الأزمة الصحية فرصة للتسويق والبيع للمصنِعين الصينيين لما يسمى بأقنعة «إن 95» التي صممت لحجب 95% من الجزيئات الصغيرة جداً.

وتمارس الصين نوعاً من الاستقواء لأنها تنتج 48% من معدات الحماية الشخصية التي تستوردها الولايات المتحدة، و50% من تلك التي يستوردها الاتحاد الأوروبي، وفقاً لحسابات باون.

وقال باون «عندما تبدأ حرباً تجارية مع دولة تتعمد التصدي لها وفي الوقت نفسه تعتمد عليها في أمور محددة، تكون قد تسببت بذلك لنفسك».

وانتقل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من إطلاق الانتقادات اللاذعة ضد بكين إلى الإشادة بالتعاون مع الرئيس شي جينبينغ.

وتوقّع بنك التنمية الآسيوي، أمس، أن تراوح كلفة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي بين ألفي مليار و4100 مليار دولار، أي ما يعادل 2.3 إلى 4.8% من الناتج الإجمالي المحلي العالمي.

ودعي أكثر من 3.9 مليارات شخص، أي نصف سكان العالم، إلى البقاء في منازلهم لوقف انتشار الوباء في أكثر من 90 دولة ومنطقة، بحسب حصيلة لوكالة «فرانس برس».

وكانت تايلاند آخر دولة تنضم إلى هذه المجموعة، أمس، عبر فرض حظر تجول ليلي.

وأنهت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل فترة الحجر الصحي الممتدة 14 يوماً بعد إجراء ثلاثة فحوص للكشف عن «كوفيد-19»، وجاءت نتيجتها سلبية، وكان قرار عزل نفسها جاء بعد احتكاكها بطبيب مصاب بالفيروس.

وفي البيرو وبنما، حيث تم الحد من تنقلات السكان، لم يعد يسمح للنساء والرجال بالخروج من منازلهم في اليوم نفسه للقيام بالمشتريات.

وستنشر مجموعة «غوغل» بيانات عن مواقع مستخدميها حول العالم اعتباراً من الجمعة للسماح للحكومات بقياس مدى فاعلية إجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، على ما أعلن عملاق التكنولوجيا.

- أنهت ميركل فترة الحجر الصحي الممتدة 14 يوماً بعد إجراء 3 فحوص للكشف عن «كوفيد-19»، وجاءت نتيجتها سلبية.

- «غوغل» ستنشر بيانات عن مواقع مستخدميها حول العالم، للسماح للحكومات بقياس مدى فاعلية إجراءات التباعد الاجتماعي.