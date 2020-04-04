روسيا: إحباط هجوم إرهابي وتفكيك خلية تابعة لـ «داعش»

المصدر: موسكو - د.ب.أ

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أمس، عن إحباط هجوم إرهابي على أماكن مزدحمة بإقليم ستافروبول، وتفكيك خلية لتنظيم «داعش» الإرهابي.

وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي: «نتيجة لتدابير البحث العملياتي، اعتقلت القوات الخاصة التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مدينة نفتيكومسك أحد المجرمين، وأظهر الثاني مقاومة مسلحة وتم تحييده. ولا إصابات بين المدنيين أو قوات تنفيذ القانون».

وأضاف البيان أنه تم العثور على معدات ومواد لإعداد قنبلة يدوية ناسفة، في المكان، وكذلك أسلحة وكتب محظورة عن التطرف.

وأشار البيان إلى أنه «بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية، تم إلقاء القبض في مدينة ليانتور التابعة لإقليم خانتي-مانسييسك الذاتي الحكم، على أعضاء خلية منظمة إرهابية دولية (إمارة القوقاز) المحظورة في روسيا، والتي كانت تتألف من ثلاثة من السكان المحليين، الذين أعدوا هجوماً إرهابياً في أحد مرافق التسوق بالمدينة».

وأوضح البيان أنه تم العثور على عبوة ناسفة يدوية الصنع، ومواد كاملة لصناعة عبوات ناسفة، وأسلحة وذخيرة ومصادرتها منهم.

يشار إلى أن تنظيم «داعش» شن هجمات عدة في روسيا، كانت آخرتها استهداف مركز للشرطة، جنوبي روسيا، وأسفرت عن مقتل ضابط وإصابة ثلاثة من عناصر الشرطة، وأعلن التنظيم المسؤولية عنه.