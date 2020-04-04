مقتل 20 مسلحاً جراء اشتباكات بين قبيلتين في الصومال

المصدر: مقديشو - أ.ف.ب

قُتل 20 مسلّحاً على الأقلّ، أول من أمس، في جنوب الصومال، خلال اشتباكات بين قبائل تتقاتل بسبب نزاع على ملكيّة الأراضي، حسب ما قال مسؤولون محلّيون وشهود.

وازدادت التوتّرات، خلال الأسابيع الأخيرة، بين مقاتلي قبيلتَي العوراملي والماجرتين، على بُعد نحو 30 كيلومتراً من مدينة كيسمايو في جنوب البلاد.

وقال عبدالكريم محمد، وهو مسؤول حكومي محلي لوكالة «فرانس برس»، عبر الهاتف، إنّ «المعارك اشتدّت (أول من أمس)، وقُتل 20 شخصاً من كلا المعسكرين، وأصيب 10 آخرون، بينهم مدنيّون، بجروح. هذا وضع مروّع يجب وقفه».

وقال آدن جاما، أحد وجهاء منطقة كيسمايو، إنّ «الجثث متناثرة في منطقة القتال، والمدنيون يفرّون لأنّ القتال أثر في قرى عدّة. وقد أبلِغنا بأنّ 20 شخصاً لقوا حتفهم، وأصيب عدد أكبر في الأيام الثلاثة الماضية».

ودعا رئيس الصومال، محمد عبدالله فارماجو «الذين يتقاتلون غرب كيسمايو، إلى إنهاء سفك الدماء على وجه السرعة، وبلا شروط».

- التوتّرات ازدادت بين مقاتلي قبيلتَي العوراملي والماجرتين، خلال الأسابيع الأخيرة.