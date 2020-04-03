أمريكا "تستولي" على شحنة كمامات صينية في مطار بكين متجهة لفرنسا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلن جان روتنر رئيس منطقة غراند إيست الفرنسية التي تأثرت كثيراً بوباء كوفيد-19 أن أقنعة طلبت فرنسا شراءها من الصين، يقوم الأمريكيون بشرائها على مدارج المطارات الصينية قبل إقلاع الطائرات لتسليمها.



وأكد روتنر لإذاعة "ار تي ال" أن "الأمريكيين يدفعون نقداً ثلاث أو أربع مرات ثمن الأقنعة الواقية التي طلبناها وبالتالي علينا أن نحارب بقوة"، موضحاً أن الطائرات تتوجه لاحقاً إلى الولايات المتحدة وليس فرنسا.

وأضاف أن الأمور معقدة. نسعى دون توقف لتسلم شحنات الأقنعة. موضحاً أنه أنشأ خلية في منطقته "مخصصة لكسب هذه الأسواق".



و وعد إيمانويل ماكرون الذي انتقد لعدم توفر الأقنعة في فرنسا بأن تصبح فرنسا معتمدة على نفسها تماماً في تأمينها بحلول نهاية السنة خلال زيارة لمصنع لانتاجها.

