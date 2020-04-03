رئيس الوزراء اليوناني يدعو إلى مواصلة العزل لوقف تفشي «كورونا»

المصدر: أثينا ■رويترز

حث رئيس الوزراء اليونانى، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليونانيين، أمس، على مواصلة الالتزام بإجراءات العزل العام، والبقاء في منازلهم لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، وتجنب تكرار المآسي التي تشهدها دول أخرى. وقال أمام البرلمان إن «أبريل هو الشهر الأشد أهمية.. إذا تراخينا سندفع الثمن، ويتعين ألا ندع هذا يحدث». واتخذت اليونان إجراءات مبكرة لاحتواء التفشي، فيما بلغ عدد الحالات المؤكدة 1415 إصابة حتى الآن، مع 50 وفاة.

وقال «لم نبدأ (مرحلة) النهاية.. لكننا في نهاية (مرحلة) البداية.. تفادينا، فيما يبدو، حتى الآن الأحداث المأساوية في إيطاليا وإسبانيا.. والولايات المتحدة».

من جهتها، قالت وزارة الهجرة اليونانية إن السلطات فرضت الحجر الصحي على مخيم للمهاجرين، بعد أن تأكدت إصابة 20 من طالبي اللجوء بـ«كورونا».