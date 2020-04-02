مقتل 17 شخصا في حادث سرقة ماشية بجنوب السودان

المصدر: جوبا - د ب أ

قال مسؤول محلي في جنوب السودان، اليوم الخميس، إن 17 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 13 آخرين خلال اشتباكات بين عصابات سرقة الماشية والمزارعين في جنوب السودان.

وقال المتحدث باسم ولاية ويسترن ليكس، ماريك نانجا ماريك، لوكالة الأنباء الألمانية عبر الهاتف، إن شبانًا مسلحين من عشيرة مانوير هاجموا حظيرة للماشية تابعة لعشيرة جوك بالقرب من بلدة رمبيك في الولاية الواقعة في ذلك البلد المضطرب، وسرقوا نحو 80 بقرة بحسب ماريك.

وحدثت سرقات للماشية على مدى قرون في تلك الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، وغالبا ما تحمل الغارات طابعا عرقيا.