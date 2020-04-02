مصر: إصابات "كورونا" اليومية سترتفع الأسبوع المقبل

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إنه من المتوقع زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي، الخميس: "من المتوقع أن نجد الرقم أعلى في الأيام المقبلة، والأسبوع المقبل الأرقام اليومية ستصبح أعلى".

وأوضح أن أعداد إصابات كورونا في مصر، وصلت إلى 850 إصابة.

وكانت آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة، أمس الأربعاء، 779 حالة، لتزيد اليوم نحو 71 حالة في أكبر حصيلة يومية منذ انتشار الفيروس في مصر.

ووجه مدبولي الشكر إلى أجهزة الدولة التي تتعاون من أجل نجاح الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا".

وأضاف أنه بعد مرور الأسبوع الأول من اتخاذ الإجراءات، فإن الأسبوع المقبل مهم جدا في تنفيذ الإجراءات اللي تم اتخاذها على الأرض.

وأهاب مدبولي بالشعب المصري الالتزام بتطبيق الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الدولة.