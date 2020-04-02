إيفانكا ترامب تواجه انتقادات بسبب تجربة الحجر الصحي

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن عن "الإندبندنت"

قالت الابنة الأولى في الولايات المتحدة إن الحجر الصحي يعني بالنسبة لها أنها تملك الآن الوقت لاستكشاف أشياء لم تكن تشكل أولوية بالنسبة لها. وكشفت إيفانكا أنها ستقوم بإعادة قراءة ملحمة "الأوديسة" الإغريقية، إضافة إلى تعلم العزف على الغيتار في أوقات فراغها.

وظهرت الابنة الكبرى للرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، على موقع "ياهو فينانس" للمشاركة في مقابلة عن بعد، حيث تحدثت عن خطط والدها المتعلقة بالدولة، اضافة الى الخطوات التي اتخذتها للمساعدة على كبح انتشار كورونا.

ووصفت إيفانكا تجربة الحجر الصحي الذي تقوم به بأنها "شبيهة بما يفعله أي أب في الولايات المتحدة" خلال حالة تفشي وباء كورونا. ودافعت عن "التباعد الاجتماعي" وقالت إنها تعمل من المنزل.

وكشفت الابنة الاولى في بداية المقابلة عن الطرق التي تقوم بها لمساعدة الاعمال الصغيرة في الدولة، والتي تصارع الآن نتيجة تفشي وباء كورونا. وقالت إنها سمعت من الكثير من العائلات أنها ساعدت الأعمال الصغيرة عن طريق دفع المال لأصحابها بصورة مسبقة، وأضافت "وأنا فعلت ذلك بصورة شخصية بالنسبة للمصبغة التي أتعامل معها، إضافة إلى بائع الزهور المحلي في الحي الذي أقطن فيه، كنوع من المساعدة في المرحلة التي نمر بها".

ولكن منتقدي إيفانكا اتهموها بأنها لا تأخذ بعين الاعتبار الامتيازات المالية التي تتمتع بها عائلتها. وقال لها أحد المنتقدين على موقع "تويتر": "مبروك لك كونك ثرية ومتزوجة بشخص يتربح من هذه الكارثة التي نعيشها الآن". وأضاف "هناك فعلاً أشخاص يعانون من دون طعام، ومن دون مربية، ولا طباخين، أو من ينظف لهم الثياب ويساعد أطفالهم. ويضطرون للعمل، وإلا فإنهم من الممكن أن يخسروا وظائفهم".