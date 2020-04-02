حرب كمامات بين فرنسا وأميركا

المصدر: ستراسبورغ - أ ف ب

أعلن جان روتنر رئيس منطقة غراند ايست الفرنسية، التي تأثرت كثيراً بوباء كوفيد-19، أن الكمامات التي طلبت فرنسا شراءها من الصين يقوم الأميركيون بشرائها على مدارج المطارات الصينية قبل إقلاع الطائرات لتسليمها.

وأكد روتنر لإذاعة "آر تي إل" أن "الأميركيين يدفعون نقداً ثلاث أو أربع مرات ثمن الكمامات والأقنعة الواقية التي طلبناها، وبالتالي علينا أن نحارب بقوة"، موضحاً أن الطائرات تتوجه لاحقاً إلى الولايات المتحدة وليس فرنسا.

وأضاف أن "الأمور معقدة، ونسعى دون توقف لتسلم شحنات الأقنعة»، موضحاً أنه أنشأ خلية في منطقته "مخصصة لكسب هذه الأسواق".

وكان رئيس منطقة باكا (جنوب شرق) رينو موزولييه، شكا الثلاثاء من ممارسات مماثلة من قبل شارين أميركيين.

وليل الثلاثاء الأربعاء تسلمت منطقة غراند ايست من الصين مليونين من الأقنعة الجراحية التي طلبتها.

وقال روتنر "كنت في غاية السرور لرؤية هذه الطائرة تحط على مدرجنا مساء أمس".

ومنطقة غراند إيست هي الأولى التي تتلقى شحنة الأقنعة التي أوصت بها تتمتة للشحنات المحلية.

والثلاثاء وعد إيمانويل ماكرون الذي انتقد عدم توافر الأقنعة في فرنسا بـ"أن تصبح فرنسا معتمدة على نفسها تماما في تأمينها" بحلول نهاية السنة خلال زيارة لمصنع لإنتاجها.

والولايات المتحدة التي تأخرت في اتخاذ التدابير لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد على أراضيها، تسعى أيضاً للحصول على أقنعة واقية.