نحو مليون شخص عدد مصابي فيروس كورونا حول العالم

المصدر: باريس - وام

يقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم من مليون شخص مع انتشار المرض "بشكل متسارع" حاصداً أرواحاً بينها رضيع في أسبوعه السادس بالولايات المتحدة، ليصبح أصغر الضحايا الـ46 ألفاً الذين أودى المرض بحياتهم عالمياً.



فقد سجلت أكثر من 900 ألف حالة إصابة بـ"كوفيد-19" في العالم بينها 215 ألفاً في الولايات المتحدة وحدها حيث يتسارع انتشار المرض.



فيما بلغ عدد الوفيات في إيطاليا أكثر من 13 ألف شخص، وإسبانيا تسعة آلاف، والولايات المتحدة خمسة آلاف، وفرنسا أربعة آلاف شخص.



وذكرت وكالة «فرانس برس» في تقرير لها، أن أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي شهدتا ارتفاعاً في عدد الإصابات لتبلغ عشرين ألفاً، وهو ضعف العدد الذي سجل قبل خمسة أيام، غير أن الولايات المتحدة الأميركية حيث يلازم 85% من الأميركيين بيوتهم، تستعد لارتفاع بعدد المصابين.