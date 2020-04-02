قفزة قياسية.. عدد ضحايا "كورونا" في إسبانيا يتجاوز الـ10 آلاف

المصدر: مدريد - وكالات

أعلنت السلطات الإسبانية عن تسجيل 950 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليتجاوز بذلك إجمالي عدد ضحايا الوباء في البلاد عشرة آلاف شخص، في قفزة قياسية جديدة.

وأكدت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الخميس، أن حصيلة الوفيات بسبب كورونا ارتفعت منذ أمس من 9053 حتى 10003، ما يعد أكبر ارتفاع في حصيلة ضحايا الوباء منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.

كما سجلت وزارة الصحة خلال آخر 24 ساعة، أكثر من 8000 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد من 102136 حتى 110238 حالة.

ولا يزال أكثر من 6000 مصاب يتلقون الرعاية المركزة في المستشفيات الإسبانية، فيما بلغ عدد المتعافين 73.5 ألف شخص.

وقلصت إسبانيا بذلك حتى نقطة الصفر تقريبا الفارق في عدد الإصابات بكورونا بينها وبين إيطاليا التي تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في قائمة أكبر بؤر كورونا عالميا، وسجلت هناك حتى الآن 110.4 ألف إصابة.