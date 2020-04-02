بوتين قرر «العمل عن بُعْد» بسبب انتشار «كورونا»

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

أعلن الكرملين، أمس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قرر «العمل عن بُعْد»، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتي هذا التصريح، بعدما أعلنت إصابة كبير الأطباء في المستشفى الرئيس بموسكو، الذي يعالج مرضى «كوفيد-19»، والذي استقبل بوتين في هذه المؤسسة، الأسبوع الماضي، بفيروس كورونا المستجد. وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف: «الرئيس يفضل، في هذه الأيام، أن يعمل عن بُعْد»، وذلك قبل دقائق من اجتماع بين بوتين والحكومة الروسية، سيعقد بشكل غير معتاد عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة. وأضاف بيسكوف: «نأخذ كل الإجراءات الاحتياطية». وكان دينيس بروتسنكو، رئيس أطباء مستشفى كوموناركا، بضواحي موسكو، الذي أصبح أبرز مؤسسة تعالج المصابين بفيروس كورونا، أعلن أول من أمس، إصابته.