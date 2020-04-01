بطلقات صامتة ولا مرئية.. روسيا تطور مسدساُ خارقاُ للدروع

المصدر: موسكو - وام

تمكن الخبراء بمعهد الأبحاث المركزي للهندسة التابع لشركة "روستيخ" الروسية الحكومية من تطوير مسدس خارق للدروع من طراز "أوداف" يعمل بنظام لا صوتي و لا مرئي.



وقال المكتب الصحافي للشركة في بيان له إن "خبراء الشركة تمكنوا من تطوير مسدس من طراز (أوداف) بعيار 9 ملم قادر على اختراق طبقة الحماية من الدرجة الثانية في الجسم و يجمع بين مواصفات خرق الدروع والصوت الخافت".



وأضاف البيان أن الخبراء تمكنوا أيضا من زيادة سرعة إطلاق الرصاصة إلى 400 متر في الثانية عما كانت عليه سابقا، والتي كانت تبلغ ما بين 200 و 300 متر في الثانية الواحدة لتتمكن من اختراق الدروع، ونجحوا في زيادة كتلة الرصاصة في الطرف الأمامي لتتكون من وجهين مسطحين وابتكار طلقة خاصة تتميز بقلب حلزوني الشكل للمساعدة في عملية الاختراق السريع ".



ويتميز المسدس بطوله الذي يبلغ 210 ملم و عرض 36 ملم ووزنه، بلا كاتم الصوت البالغ 800 غرام، ويمكن أن يتسع مخزنه لما بين17 و 18 طلقة ما يزيد بـ10 طلقات مقارنة بمسدس "ماكاروف" الذي يتسلح به حاليا ضباط الجيش الروسي ومدى الرمي الدقيق 100 متر.