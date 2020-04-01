انفجار في أنبوب لتصدير الغاز الإيراني إلى تركيا

المصدر: طهران - د.ب.أ

قالت وكالة «الأناضول»، التركية، إن انفجاراً مجهولاً وقع، في ساعة مبكرة من صباح أمس، بخط أنابيب الغاز الطبيعي، الذي يزود تركيا بالغاز الإيراني، بالقرب من معبر «غوربولاك» التركي الحدودي.

وأوضحت الوكالة أن الانفجار، بولاية أغري شرق البلاد، تسبب في اندلاع حريق وأضرار بالخط.

وأضافت أن الانفجار أدى لاشتعال حريق شوهد من القرى المجاورة، وأن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، الذي أدى إلى توقف تدفق الغاز إلى تركيا.

وذكرت «الأناضول»، أيضاً، أن قوات الدرك «حيدت عنصراً في مجموعة إرهابية، حاول التسلل إلى تركيا، في ولاية أغري الحدودية مع إيران».