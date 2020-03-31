حاكم نيويورك: فيروس كورونا أقوى وأكثر خطورة مما توقعنا

المصدر: نيويورك - رويترز

قال حاكم نيويورك آندرو كومو، اليوم الثلاثاء، إن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في نيويورك زاد أكثر من تسعة آلاف شخص عن اليوم السابق ليصبح 75795، مع ارتفاع الوفيات بنسبة 27 في المئة إلى 1550.



وقال كومو في إفادة صحافية: "الفيروس أقوى وأكثر خطورة مما توقعنا... ما زلنا نصعد الجبل، المعركة الرئيسية على قمة الجبل".