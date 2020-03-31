عزل كامل لإحدى القرى المصرية بعد ظهور 8 إصابات بكورونا

المصدر: القاهرة - متابعات

قال مصدر مسئول بمديرية الصحة بمحافظة الغربية، إنه تم عزل قرية الهياتم بالكامل بعد ظهور 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، داخل القرية، كما تم إلزام كافة المواطنين، بالعزل المنزلي، وفق ما ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية.

وأضاف المصدر أنه تم نشر فرق تطهير وقائى لكافة شوارع القرية بالكامل؛ لتطهير شوارعها والمنازل تحسبا لأي تلوث.

يذكر أن المحافظة سجلت 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، 4 حالات بقرية الهياتم، مخالطين للحالة الرابعة وهو عامل بأحد المطاعم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العزل.