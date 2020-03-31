غريفيث منزعج جراء التصعيد الحوثي

المصدر: عدن - وكالات

أعرب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، عن انزعاجه الشديد من التصعيد العسكري الذي تقوم به ميليشيات الحوثي، والهجمات التي تبنتها الميليشيات ضد المملكة العربية السعودية.

وشدد غريفيث، في بيان صحافي، على أن التصعيد الأخير في القتال يتعارض مع الالتزام بالعمل على وقف إطلاق النار، وكرر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، لتهيئة بيئة مواتية، لتحقيق وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد. وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية، العقيد الركن تركي المالكي، أكد، في بيان، أن الاستهداف الذي نفذته ميليشيات الحوثي الإرهابية، مساء السبت الماضي، بإطلاق صاروخين باليستيين باتجاه المملكة العربية السعودية، هو استهداف متعمد للمدنيين في المملكة، واستهداف لوحدة وتضامن دول العالم، خصوصاً مع الظروف الاستثنائية العالمية في مواجهة فيروس كورونا. جاء البيان عقب اعتراض قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، وتدمير صاروخين باليستيين، أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية من صنعاء وصعدة باتجاه المملكة.