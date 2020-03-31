تقديم علاج «كورونا» مجاناً للجميع في السعودية

المصدر: الرياض - وكالات

أعلن وزير الصحة في المملكة العربية السعودية، توفيق بن فوزان الربيعة، عن صدور أمر من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتقديم العلاج مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة بالمملكة، في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة تسجيل 154 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1453، وقالت إنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة، وبقي العدد عند الإجمالي السابق، البالغ ثماني وفيات، وتعافت 49 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 115.