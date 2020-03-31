مقتل 28 من قوات الأمن الأفغانية في هجمات لـ «طالبان»

المصدر: كابول - رويترز

قالت الشرطة ومسؤولون حكوميون في أفغانستان، أمس، إن مسلحين من حركة «طالبان» قتلوا 28 فرداً على الأقل من قوات الأمن الأفغانية، في وقت تواجه فيه جهود السلام بوساطة أميركية مصاعب كثيرة. وأوضح المسؤولون أن مسلحين هاجموا مُجمعاً لضابط كبير في الشرطة في إقليم طخار، ما أسفر عن مقتل 13 شرطياً وإصابة الضابط. وفي إقليم زابل جنوب البلاد، قالت الشرطة إن عناصر من «طالبان» هاجمت مواقع أمنية تابعة للحكومة، ما أسفر عن مقتل 11 جندياً على الأقل، وقال مسؤولون إن مواقع أمنية حكومية تعرضت أيضاً لهجمات في إقليمي هلمند وبغلان، ما أسفر عن مقتل أربعة من قوات الأمن.