بالفيديو.. وزير خارجية بريطانيا يلعق اصبعه على الهواء رغم تفشي "كورونا"

المصدر: ترجمة : سمير سعيد

قام وزير الخارجية البريطاني بلعق إصبعه قبل قلب صفحة خطابه، حيث ذكّر الناس بالبقاء في منازلهم لإنقاذ الأرواح أثناء تفشي الفيروس "كورونا المستجد".

يأتي على الرغم من التحذيرات المستمرة من الحكومة البريطانية والمهنيين الصحيين لغسل اليدين لمدة 20 ثانية بشكل متكرر طوال اليوم وتجنب لمس الوجه في جميع الأوقات. هذه الخطوة أثارت غضب المشاهدين الذين انتقلوا إلى "تويتر" للتعبير عن غضبهم.

وغرد أحد الأشخاص على "توتير": "لماذا قام دومينيك راب بلعق إصبعه لتقليب ملاحظاته على التلفاز المباشر؟!"

وكتب آخر: "يحتاج شخص ما إلى إخبار دومينيك راب أنها ليست فكرة جيدة أن تلعق أصابعك في العمل".

وقال آخر مازحاً: "ربما على أحدهم أن يخبر دومينيك راب أن كونك من الناجين (من الإصابة كورونا) لا يجعلك خالداً!".