بالفيديو.. بوريس جونسون من "الحجر الصحي": شكراً لكل من التزم بيته

نشر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مقطع مصوراً جديداً من داخل إقامته في الحجر الصحي بعد إصابته بفيروس "كورونا المستجد".

ونشر جونسون مقطع فيديو في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر"، وجه فيها الشكر لكل الذين اتبعوا التعليمات بالتزام المنازل وعدم الخروج منها.

حيث قال :"شكرا لكل من يقيم في المنزل".

وأضاف "من خلال تأخير انتشار المرض، يمكننا تقليل الضغط هيئة الخدمات الصحية البريطانية، وهذه هي الطريقة التي نأمل في إنقاذ آلاف الأرواح من خلالها".

وجاءت تغريدة جونسون بعد أن حذر البريطانيين من أن أزمة انتشار الفيروس ستزداد سوءًا قبل أن تتحسن.

