عالم أميركي يتوقع إصابة الملايين بـ«كورونا»

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

حذر كبير خبراء الأمراض المعدية في المعهد الوطني للصحة بالولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، من إمكانية أن يحصد فيروس كورونا المستجد أرواح ما بين 100 و200 ألف شخص في الولايات المتحدة، مع إصابة الملايين بالفيروس.

وقال الطبيب فاوتشي لشبكة «سي إن إن»، إنّ التوقعات بأن يلقى نحو مليون أميركي أو أكثر حتفهم بالوباء خارج النقاش تقريباً، رغم أنها غير مستحيلة، لكنها تبقى مستبعدة جداً.

وأضاف فاوتشي، وهو عضو بارز في فريق عمل إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الفيروس: «لا أريد أن ينقل الناس الأرقام عني، فهذا أمر سريع التغير، بحيث من السهل تضليل الناس وأن تكون على خطأ».

وبدا فاوتشي متفائلاً إزاء مسألة نقص أجهزة الفحص، إذ قال: «في حال قارنتم الوضع الآن مع ذاك الذي كان قبل أسابيع، فلدينا عمليات فحص أكبر من السابق».