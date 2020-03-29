السعودية تعترض وتدمّر صاروخين بالستيين حوثيين

المصدر: نقلا عن وكالة الانباء السعودية (واس)

عترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخا باليستيا في سماء الرياض قبيل منتصف ليل السبت،

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ودمرت عند الساعة (23:23) من مساء أمس السبت صاروخين بالستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية من (صنعاء) و(صعدة) باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء السعودية (واس)

وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخين البالستيين تم إطلاقهما باتجاه مدينتي الرياض وجازان ولا يوجد خسائر بالأرواح حتى إصدار هذا البيان، وقد تسبب اعتراض الصاروخين بسقوط بعض الشظايا نتيجة عملية التدمير للصاروخين على بعض الأحياء السكنية بمدينتي الرياض وجازان.

وبين العقيد المالكي أن إطلاق الصواريخ البالستية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية والحرس الثوري الإيراني في هذا التوقيت يعبر عن التهديد الحقيقي لهذه المليشيا الإرهابية والنظام الإيراني الداعم لها، حيث إن هذا الاعتداء الهمجي لا يستهدف المملكة العربية السعودية ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، بل يستهدف وحدة العالم وتضامنه خاصة في هذه الظروف الصعبة والعصيبة، والتي يتوحد فيها العالم أجمع لمحاربة تفشي الوباء العالمي كورونا (كوفيد -19).