تركيا توقف حركة القطارات وتقيّد الطيران الداخلي

المصدر: أنقرة - رويترز

أوقفت تركيا جميع القطارات بين المدن وقللت عدد رحلات الطيران الداخلية، أمس، ضمن تدابير لاحتواء تفشي فيروس كورونا سريع الانتشار، بعدما قفز عدد الإصابات في البلاد بواقع الثلث في يوم واحد إلى 5698 وزاد عدد الوفيات إلى 92.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية التركية بلال إكشي، إن الرحلات الداخلية ستُقلع فقط من أنقرة وإسطنبول إلى مدن كبرى محددة حتى منتصف ليل السبت. وقال إن الركاب سيكونون بحاجة إلى الحصول على إذن من مكتب الحاكم.

وقالت هيئة السكك الحديدية الحكومية التركية، إن جميع القطارات بين المدن توقفت، اعتباراً من أمس السبت وحتى إشعار آخر.

وقالت وزارة الداخلية في إشعار يفصّل قيود السفر، إنه يجب على جميع المواطنين البقاء في المدن التي يقيمون فيها، وإنه لن يُسمح لهم بالمغادرة إلا بمذكرة طبيب، أو في حالة وفاة أحد أفراد العائلة المقربين، أو إذا لم يكن لديهم سكن.

وتجاوزت وتيرة العدوى في تركيا نظيرتها في كثير من الدول الأخرى خلال الأسبوعين الماضيين، بتسجيل 2069 حالة جديدة خلال 24 ساعة، وفق ما ذكره وزير الصحة.