البعض يعتبره لذيذاً.. دراسة تكشف علاقة "آكل النمل الحرشفي" بفيروس كورونا

المصدر: عواصم – متابعات

كشفت دراسة حديثة، نشرتها مجلة "نيتشر" العلمية أن حيوان آكل النمل الحرشفي (البنغول)، يحتوي على فيروسات لها علاقة وثيقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي يجتاح العالم الآن.



وحسب ما ذكرت شبكة "بي بي سي"، البريطانية، فإن الدراسة أشارت إلى أنه يجب أن يحظر بصرامة بيع هذا الحيوان في أسواق الحياة البرية، لتقليل مخاطر تفشي الفيروسات.



وتابعت أن آكل النمل الحرشفي Pangolins ، هو من الحيوانات الثديية، التي تباع بشكل غير شرعي، ويستخدمه البعض في الطعام والطب التقليدي، كما كشفت الأبحاث احتواء الخفافيش على سلالات من فيروس كورونا، شبيهة بتلك التي يصاب بها البشر.



وطالب الباحثون بحظر بيع هذه الحيوانات، وأوضحت شبكة "بي بي سي" أن أكبر تجارة غير مشروعة في الحيوانات الثديية هي في آكل النمل الحرشفي، المهدد بالانقراض بسبب زيادة الطلب عليه في آسيا، لاستخدامه في أغراض الطب التقليدي، وأكله من قِبَل البعض، معتبرين أن لحمه لذيذ.