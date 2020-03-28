جونسون ووزير الصحة البريطاني مصابان بـ «كورونا»

المصدر: لندن ■أ.ف.ب

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس، أنّ نتيجة خضوعه لفحص كورونا المستجد أتت إيجابية، مؤكداً أنه يعاني «أعراضاً طفيفة» وأنه سيواصل إدارة تصدي الحكومة للوباء الذي يهدد باستنفاد طاقات مستشفيات بريطانيا.

بعيد ذلك، أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك على «تويتر» أيضاً إصابته بفيروس كورونا المستجد مع «أعراض طفيفة أيضاً».

وقال جونسون (55 عاماً) في تغريدة عبر موقع تويتر «بدأت أعاني أعراضاً خفيفة، وجاءت نتيجة الفحص الطبي إيجابية». وتابع «سأبقى في العزل ولكنني سأستمر في إدارة تصدي الحكومة لمكافحة الفيروس عبر تقنية مؤتمرات الفيديو».

وبدا في حال جيدة في فيديو نشر على «تويتر»، جالساً إلى مكتبه ومرتدياً البزة الرسمية وربطة العنق. وشرح فيه أنّه أصيب بالحمّى و«بسعال مستمر»، مضيفاً أنّ الأطباء نصحوه بإجراء الفحص. وشكر جونسون «كل الذين يقومون بما أقوم به، العمل من المنزل، بهدف وقف انتشار الفيروس». وتخضع شريكته كاري سيموندز الحامل، إلى الحجر الصحي طبقاً لتوجيهات الحكومة.

وفي حال عدم تمكن بوريس جونسون من العمل، فسيتولى وزير الخارجية دومينيك راب بشكل موقت مهام رئيس الوزراء، كما أعلنت الحكومة هذا الأسبوع.

ويأتي هذا الإعلان المفاجئ بعد الكشف عن إصابة ولي العهد الأمير تشارلز (71 عاماً) بالفيروس، والذي أكد مكتبه أنه «لايزال في صحة جيدة».

أما الملكة اليزابيث الثانية (93 عاماً)، فهي موجودة منذ 19 مارس في قصر ويندسور على بعد 40 كلم غرب لندن.

وأكد قصر باكينغهام أن الملكة «في صحة جيدة». والتقت آخر مرة برئيس الوزراء في 11 مارس، فيما حصلت آخر محادثتين أسبوعيتين عبر الهاتف.

أكد قصر باكينغهام أن الملكة «في صحة جيدة». والتقت آخر مرة برئيس الوزراء في 11 مارس.