روسيا: حالة إصابة بـ «كورونا» في إدارة بوتين

المصدر: موسكو ■رويترز

أكد الكرملين اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا، أمس، في إدارة الرئيس فلاديمير بوتين، وقالت الحكومة إن الإجراءات المطبقة في موسكو لمكافحة الفيروس يتعين أن تمدد لسائر أنحاء البلاد. وقال الكرملين إنه يتخذ إجراءات لمكافحة انتشار الفيروس بعدما تبين أن أحد موظفي إدارة بوتين أصيب بالفيروس. وذكر أن الموظف المصاب لم يخالط الرئيس.

وأعلن بوتين أن الأسبوع المقبل سيكون عطلة وستغلق موسكو جميع المقاهي والمطاعم والمتاجر، باستثناء التي تبيع الغذاء والدواء حتى الخامس من أبريل. وقال رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، أمس، إن الإجراءات المطبقة في موسكو يتعين أن تمدد لبقية أنحاء البلد، وأمر بإغلاق الفنادق والمنتجعات وأماكن الترفيه في روسيا من 28 مارس وحتى الأول من يونيو.