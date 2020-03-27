العراق يحتجز 25 مركبة إيرانية دخلت أراضيه بصورة غير رسمية

المصدر: ديالى - د. ب.أ

احتجزت السلطات العراقية اليوم الجمعة 25 مركبة إيرانية محملة بالمواد الغذائية كانت قد دخلت البلاد بطريقة غير رسمية شمال شرق محافظة ديالى.

وذكرت مصادر في محكمة تحقيق قضاء المقدادية أن السلطات العراقية اتخذت إجراءات قانونية بحق هذه المركبات الـ 25القادمة من الأراضي الإيرانية.

وكان العراق قد أعلن رسميا مطلع الشهر الجاري إغلاق المنافذ الحدودية مع إيران، وإيقاف المبادلات التجارية في إطار إجراءات للحد من تفشي وباء كورونا.

يشار إلى أن إيران تعد بؤرة انتشار لفيروس كورونا المستجد حيث سجلت 237 8حالة وفاة وبلغ عدد الإصابات 32332.