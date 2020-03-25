ترامب يطلب مساعدة طارئة من كوريا الجنوبية لمكافحة فيروس "كورونا"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معدات اختبار خاصة بفيروس كورونا المستجد من كوريا الجنوبية، وفق ما أفاد نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن.



وانتشر الفيروس بشكل كبير في كوريا الجنوبية التي كانت الأكثر تضرراً منه بعد الصين في بداية فترة انتشاره، لكنها تمكنت من السيطرة عليها من خلال تدابير واسعة لفحص السكان، وتتبع مصادر الإصابات.

ويأتي طلب ترامب لمعدات الاختبار في وقت دعا فيه إلى وضع حدّ بأسرع وقت للتباعد الاجتماعي، وأعلن بداية نهاية الأزمة الصحية في الولايات المتحدة.

وقال مون خلال زيارته لمركز تصنيع معدات اختبار في سيول «قدم الرئيس ترامب من الولايات المتحدة طلباً إلينا للتزود بشكل طارئ بأدوات حجر مثل معدات الاختبار».

وخلال اتصال هاتفي، قال مون لترامب: إن إرسال المعدات يتطلب موافقة مسبقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية التي أكد الرئيس الأمريكي أنه سيسعى لتأمينها «خلال اليوم»، وفق ما أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان منفصل في وقت سابق.

وقال مون لترامب «إذا كان لدينا فائض محلي، فسأدعم بقدر الإمكان».