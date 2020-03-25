برلمان الكويت يغلّظ عقوبات مخالفي إجراءات «كورونا»

المصدر: الكويت - رويترز

وافق مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، أمس، على تغليظ عقوبة مخالفي قانون الأمراض السارية، في مسعى لكبح جماح انتشار فيروس «كورونا» وردع المخالفين للإجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا الصدد.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المجلس وافق، بأغلبية 56 عضواً واعتراض عضو واحد، على القراءتين الأولى والثانية، بشأن تعديل قانون الاحتياطات الصحية للوقایة من الأمراض الساریة، بما یشمل وضع عقوبات مغلظة رادعة تتناسب مع الأوضاع الصحیة الراھنة. ونص التعديل الجديد على معاقبة كل من يخالف تعليمات وزير الصحة، بشأن منع انتشار الأوبئة بالحبس، مدة لا تجاوز ستة أشھر وبغرامة لا تزید على 10 آلاف دینار (32 ألف دولار) أو بإحدى ھاتین العقوبتین.

واستحدث التعديل مادة تنص على أن «كل من علم أنه مصاب بأحد الأمراض الساریة، وتسبب عمداً في نقل العدوى إلى شخص آخر، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزید على 30 ألف دینار، أو بإحدى ھاتین العقوبتین».