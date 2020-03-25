مقتل 70 جندياً نيجيرياً في كمين نصبه إرهابيون

المصدر: كانو - أ.ف.ب

قُتل 70 جندياً على الأقل في نيجيريا، أمس، في كمين نصبه مسلحون بالمنطقة التي تشهد نشاطاً للتنظيمات الإرهابية.

وقال مسؤولان عسكريان إن جنوداً آخرين أصيبوا بجروح وأسر الإرهابيون آخرين.

وأفاد متحدث باسم الجيش النيجيري لوكالة «فرانس برس» بأنه ليس بوسعه التعليق على الهجوم.

وكانت القافلة غادرت العاصمة مايدوغوري في طريقها لشن هجوم على معسكر لإرهابيين تابعين لتنظم «داعش» في المنطقة، كما أفاد عضو في ميليشيا مدعومة من الحكومة تقاتل المتمردين.

وعادة ما تقف جماعة «بوكو حرام» الإرهابية خلف استهداف قوافل عسكرية شمال شرق نيجيريا قرب الحدود مع الكاميرون.

وفي 16 مارس الجاري، سقط ستة جنود نيجيريين قتلى إثر كمين نصبه إرهابيون من جماعة «بوكو حرام».