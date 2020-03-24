ترامب يحذر من دمار الولايات المتحدة وانتحار الآلاف

المصدر: واشنطن - أ. ف. ب

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن "انكماشاً كبيراً" يمكن أن يفوق في عدد ضحاياه فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مبدياً أمله باستئناف النشاط الاقتصادي سريعاً.

وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز: "يمكن أن نخسر عدداً معيناً من الأشخاص بسبب الإنفلونزا، ولكن قد نخسر عدداً أكبر إذا أغرقنا البلاد في انكماش كبير"، لافتا إلى إمكانية حصول الآلاف من عمليات الانتحار.

وحذر ترامب من أن الإغلاق العام في الولايات المتحدة والذي بدأ يتسبب بأزمة اقتصادية يمكن أن يدمر البلاد.

وتابع: "يمكن أن ندمر بلدنا إذا أغلقناه على هذا النحو"، موضحا أنه سيعيد الأسبوع المقبل تقييم تداعيات الإغلاق الذي دعا البعض إلى تنفيذه لـ15 يوماً.