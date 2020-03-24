البحرين تسجل حالة وفاة بفيروس كورونا

المصدر: المنامة - بنا

أعلنت مملكة البحرين وفاة أحد مواطنيها البالغ من العمر 65 عاما ويعاني أمراضا و ظروفا صحية كامنة، وكان ضمن الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ).



وأوضحت وزارة الصحة البحرينية في بيان لها، أن المتوفي كان يخضع للعلاج و الرعاية في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج تحت إشراف طاقم طبي متخصص بعد عودته للبحرين عبر رحلة غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي.



ووصفت الوزارة الأوضاع الصحية للحالات المصابة الأخرى بأنها مستقرة حاليا عدا حالتين تحت العناية، وجميعها تخضع للعلاج و الرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة وفق توصيات منظمة الصحة العالمية.